EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 5,88 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,88 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,88 EUR. Bisher wurden heute 103.211 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Bei 21,69 EUR markierte der Titel am 28.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 269,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,76 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

EVOTEC SE ließ sich am 14.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,54 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 182,12 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 170,28 Mio. EUR in den Büchern standen.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,809 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

