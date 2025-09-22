EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Dienstagnachmittag ins Minus

EVOTEC SE im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 6,22 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 6,22 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,15 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,30 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 685.055 Aktien.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 41,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 18,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,42 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 171,24 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,434 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren