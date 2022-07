EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie notierte um 26.07.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 25,70 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,58 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,80 EUR. Zuletzt wechselten 94.105 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 45,83 EUR erreichte der Titel am 18.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 43,92 Prozent wieder erreichen. Bei 20,16 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 27,48 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 40,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 11.05.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 164,67 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 133,09 EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.08.2022 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 10.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von EVOTEC SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

