EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag in Rot

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,9 Prozent auf 6,13 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 2,9 Prozent bei 6,13 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 6,13 EUR. Bei 6,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 23.321 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,77 EUR) erklomm das Papier am 28.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 140,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 17,46 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 9,68 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 06.11.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,22 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 196,28 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 184,89 Mio. EUR.

2024 dürfte EVOTEC SE einen Verlust von -0,762 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

