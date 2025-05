EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

So bewegt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 8,38 EUR.

Im XETRA-Handel kam die EVOTEC SE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 8,38 EUR. Bei 8,57 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 8,33 EUR. Bei 8,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.429 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,62 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 26,79 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,96 EUR an.

EVOTEC SE ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,12 EUR je Aktie gewesen. Mit einem Umsatz von 199,98 Mio. EUR, gegenüber 208,73 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,19 Prozent präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,470 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

