EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochnachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,1 Prozent bei 7,12 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,1 Prozent auf 7,12 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 7,00 EUR nach. Bei 7,23 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.171.561 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,12 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,95 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,96 EUR.

Am 06.05.2025 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 199,98 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 208,73 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,470 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie im Rückwärtsgang nach jüngster Kurserholung

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

EVOTEC-Aktie beflügelt: Kurserholung auf März-Niveau