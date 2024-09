EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Freitagnachmittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 6,32 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 6,32 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 6,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.210.456 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.12.2023 markierte das Papier bei 21,69 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 70,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,60 EUR.

Am 14.08.2024 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 182,12 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 170,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 05.11.2025.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,623 EUR je Aktie ausweisen dürften.

