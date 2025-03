EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Freitagvormittag Boden gut

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 6,09 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 6,09 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,09 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.718 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 28.03.2024 markierte das Papier bei 14,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 58,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2024 bei 5,06 EUR. Mit einem Kursverlust von 16,84 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 9,68 EUR angegeben.

EVOTEC SE gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 184,89 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 196,28 Mio. EUR umgesetzt worden.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,762 EUR einfahren.

