EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 6,15 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 6,15 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,16 EUR an. Bei 5,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 474.042 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,63 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,42 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 13.08.2025. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,54 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,97 Prozent auf 171,24 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,434 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren