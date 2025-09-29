EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag mit Aufschlag
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 6,15 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 11:48 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 6,15 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,16 EUR an. Bei 5,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 474.042 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,63 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,42 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 13.08.2025. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,54 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,97 Prozent auf 171,24 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,434 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr eingebracht
TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Nachrichten zu EVOTEC SE
Analysen zu EVOTEC SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.03.2025
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen