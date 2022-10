EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Montagmittag nordwärts

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 19,24 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,24 EUR. Bei 19,14 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 85.376 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.12.2021 bei 44,94 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 57,19 Prozent hinzugewinnen. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 16,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 18,95 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 35,33 EUR an.

Am 29.08.2022 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 24,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 138,22 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 09.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

