Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von Expedia gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 214,53 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Expedia-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 214,53 USD ab. Bei 214,19 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 214,87 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 26.836 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 05.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 219,00 USD. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 2,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 126,46 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Expedia-Aktie 41,05 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 0,000 USD aus.

Am 07.08.2025 lud Expedia zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS lag bei 2,48 USD. Im letzten Jahr hatte Expedia einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Expedia mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,41 Prozent gesteigert.

Expedia dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 14,25 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer