Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Expedia am Abend auf rotes Terrain
Die Aktie von Expedia gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 214,54 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Expedia-Aktie musste um 20:01 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 214,54 USD. Die Expedia-Aktie gab in der Spitze bis auf 212,33 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 217,19 USD. Bisher wurden heute 141.229 Expedia-Aktien gehandelt.
Am 06.09.2025 markierte das Papier bei 219,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 2,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 126,46 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus.
Expedia veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,80 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent auf 3,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Expedia am 30.10.2025 präsentieren.
Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2025 auf 14,25 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie
Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert
Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins
Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer
Übrigens: Expedia und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Expedia
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Expedia
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: VDB Photos / Shutterstock.com
Nachrichten zu Expedia Inc.
Analysen zu Expedia Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2019
|Expedia Buy
|Standpoint Research
|21.05.2019
|Expedia Hold
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Buy
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.11.2018
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2019
|Expedia Buy
|Standpoint Research
|08.02.2019
|Expedia Buy
|Needham & Company, LLC
|08.02.2019
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|29.11.2018
|Expedia Market Perform
|Telsey Advisory Group
|26.10.2018
|Expedia Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.05.2019
|Expedia Hold
|Needham & Company, LLC
|09.02.2018
|Expedia Hold
|The Benchmark Company
|31.03.2016
|Expedia Sector Weight
|Pacific Crest Securities Inc.
|01.05.2015
|Expedia Hold
|Deutsche Bank AG
|13.02.2015
|Expedia Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2016
|Expedia Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|07.02.2008
|Expedia Downgrade
|Morgan Stanley
|24.02.2006
|Expedia Bär der Woche
|Der Aktionärsbrief
|10.02.2006
|Expedia Downgrade
|Crédit Suisse
|09.09.2005
|Update Expedia Inc.: Underperform
|Goldman Sachs
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Expedia Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen