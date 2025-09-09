DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.440 -0,6%Nas21.847 -0,2%Bitcoin97.052 +1,8%Euro1,1701 -0,1%Öl67,60 +1,6%Gold3.644 +0,5%
DAX im Minus -- US-Börsen uneins -- Apple präsentiert neues iPhone -- Oracle: Ausblick beflügelt -- SAP, CaliberCos, Klarna-IPO, Synopsys, GameStop, DroneShield, BASF, Rheinmetall & Co. im Fokus
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Klarna-Aktie feiert erfolgreiches Börsendebüt: Deutlich über Ausgabepreis
So entwickelt sich Expedia

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Expedia am Abend auf rotes Terrain

10.09.25 20:24 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Expedia am Abend auf rotes Terrain

Die Aktie von Expedia gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 214,54 USD ab.

Die Expedia-Aktie musste um 20:01 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 214,54 USD. Die Expedia-Aktie gab in der Spitze bis auf 212,33 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 217,19 USD. Bisher wurden heute 141.229 Expedia-Aktien gehandelt.

Am 06.09.2025 markierte das Papier bei 219,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 2,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 126,46 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus.

Expedia veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,80 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent auf 3,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Expedia am 30.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2025 auf 14,25 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Expedia Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
26.10.2018Expedia OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
09.02.2018Expedia HoldThe Benchmark Company
31.03.2016Expedia Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
01.05.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
13.02.2015Expedia HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
28.10.2016Expedia SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
07.02.2008Expedia DowngradeMorgan Stanley
24.02.2006Expedia Bär der WocheDer Aktionärsbrief
10.02.2006Expedia DowngradeCrédit Suisse
09.09.2005Update Expedia Inc.: UnderperformGoldman Sachs

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Expedia Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen