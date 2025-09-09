Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Expedia am Abend auf rotes Terrain

So entwickelt sich Expedia

Die Aktie von Expedia gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Expedia-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 214,54 USD ab.

Die Expedia-Aktie musste um 20:01 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 214,54 USD. Die Expedia-Aktie gab in der Spitze bis auf 212,33 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 217,19 USD. Bisher wurden heute 141.229 Expedia-Aktien gehandelt.

Am 06.09.2025 markierte das Papier bei 219,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 2,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 126,46 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus.

Expedia veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,80 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent auf 3,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Expedia am 30.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Expedia-Gewinn für das Jahr 2025 auf 14,25 USD je Aktie.

