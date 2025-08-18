Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Expedia im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Expedia. Zum Vortag unverändert notierte die Expedia-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 205,56 USD.

Die Expedia-Aktie zeigte sich um 15:50 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 205,56 USD. Die Expedia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 206,00 USD aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Expedia-Aktie bis auf 205,21 USD. Bei 205,31 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 18.767 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (212,35 USD) erklomm das Papier am 09.08.2025. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 3,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 126,46 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 38,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Expedia-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Expedia am 07.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,79 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,56 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Expedia veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Expedia im Jahr 2025 14,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

