Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger greifen bei Expedia am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie von Expedia zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Expedia-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 221,71 USD.

Um 15:50 Uhr sprang die Expedia-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 221,71 USD zu. Die Expedia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 222,31 USD aus. Bei 222,31 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.233 Expedia-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,99 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 130,38 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Expedia-Aktie 70,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Vorjahr erhielten Expedia-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Expedia ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,48 USD gegenüber 2,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,79 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Expedia einen Gewinn von 14,25 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

