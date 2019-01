Jeffrey Gundlach: Apple-Umsatzwarnung beweist Bärenmarkt

Für den iPhone-Hersteller Apple war 2018 ein turbulentes Jahr. Erst im August des vergangenen Jahres schrieb der Konzern damit Geschichte, als erstes Unternehmen der Welt einen Börsenwert von einer Billionen US-Dollar zu erreichen. Doch schon die letzten Monate des vergangenen Jahres setzten dem Tech-Unternehmen bereits deutlich zu. Am Mittwochabend bewahrheiteten sich dann die lang gehegten Befürchtungen mit der Senkung der Umsatzprognose des Unternehmens für das letzte Quartal in 2018 - die erste Umsatzwarnung Apples seit 15 Jahren.

Hauptfaktor China

Das Technologie-Unternehmen sah sich jüngst gezwungen statt den anvisierten 89 bis 93 Milliarden US-Dollar Umsatz, die Aussichten auf 84 Milliarden US-Dollar zu senken. Als Grund gab Apple-CEO Tim Cook vor allem einen schwächelnden Absatz in China an.

Auch die allgemein abflauende Konjunktur im Land der Mitte und die daraus resultierenden Folgen, hätte das Unternehmen unterschätzt: "Zwar haben wir einige Herausforderungen in den wichtigsten Emerging Markets antizipiert, jedoch haben wir das Ausmaß der wirtschaftlichen Verlangsamung insbesondere in China nicht vorhergesehen", so Cook in einem Brief an Investoren. Der noch andauernde Handelskonflikt zwischen China und den USA hätte ebenfalls beigetragen.

Auch das für den iPhone-Hersteller besonders wichtige Weihnachtsgeschäft im letzten Jahr habe nicht die gewünschten Gewinne gebracht. Die Umsatzwarnung des iPhone-Herstellers und der anschließende Preisverfall der Apple-Aktie sind für den Star-Investor Jeffrey Gundlach ein eindeutiges Signal: "Sowas passiert im Bärenmarkt", schrieb er in einer E-Mail an CNBC.

Marktexperte Jeffrey Gundlach sieht Bärenmarkt

Jeffrey Gundlach, dessen Investment-Unternehmen insgesamt rund 120 Milliarden US-Dollar verwaltet, gilt als Marktexperte mit dem richtigen Riecher. Bitcoin kaufen - So geht's. Schon im vergangenen Jahr sagte er richtigerweise neue Tiefstände der Aktienmärkte voraus, die prompt wie angekündigt eintrafen. Schon am 17. Dezember des letzten Jahres zeigte er sich überzeugt: "Ich bin ziemlich sicher, dass wir uns in einem Bärenmarkt befinden".

Ein Bärenmarkt wird definiert als ein Markt, in dem allgemeiner Pessimismus herrscht. Aktien verlieren von ihren jeweiligen Hochs laut der traditionellen Definition 20 Prozent an Wert. Als Orientierungspunkt wird oft der marktbreite US-amerikanische Index S&P 500 genannt. Dieser verlor seit seinem Ein-Jahres-Hoch im September 2017 bei 2.940,91 Zählern bis zum Börsenstart am 3.1.2019 schon 15,58 Prozent und war zu Weihnachten tatsächlich unter die wichtige 20-Prozent-Marke gefallen, konnte sich allerdings wieder etwas erholen. Die Umsatzwarbung Apples könnte den Markt jedoch erneut wichtige Punkte kosten.

