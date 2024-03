Expertenstimme

Seit etwas mehr als einem Monat wird die RENK-Aktie an der Börse gehandelt. Bislang haben sich Analysten noch nicht zu einer Aktienkursbewertung geäußert - nun steht die erste Einschätzung aber fest.

Seit dem Börsengang von RENK hat die Aktie kräftige Zugewinne verzeichnet. Nachdem der Ausgabepreis bei 15 Euro gelegen hatte und der RENK-Kurs direkt am ersten Tag bis auf 19,65 Euro gestiegen war, setzte sich der Aufwärtstrend weiter fort und trieb den Anteilsschein in der Spitze bis auf knapp an die 30-Euro-Marke geran.

Anleger bislang ohne Analystenstimme im Blindflug

Expertenstimmen, die den Anteilsschein genauer unter die Lupe nahmen, um eine Bewertung des aktuellen Kursniveaus zu ermöglichen, waren bislang Mangelware, nun wagte sich ein erster Analyst aber nach vorn. Die Privatbank Berenberg hat RENK mit "Buy" und einem Kursziel von 30,60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der deutsche Rüstungskonzern sei Marktführer in puncto militärische Antriebssysteme, schrieb Analyst George McWhirter in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen dürfte von steigenden Verteidigungsetats profitieren. Er rechne damit, dass Renk mit dem Ergebniswachstum mit an der Spitze der Branche liegen dürfte, was auch für die Profitabilität und die Erwirtschaftung von Barmittelzuflüssen zutreffe.

Das Kursziel von Berenberg bietet zum aktuellen Kursniveau noch ein Aufwärtspotenzial von rund 21 Prozent.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX Broker