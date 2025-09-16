ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil reagiert am Nachmittag positiv

ExxonMobil im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von ExxonMobil. Das Papier von ExxonMobil legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 115,04 USD.

Um 15:52 Uhr wies die ExxonMobil-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 115,04 USD nach oben. In der Spitze legte die ExxonMobil-Aktie bis auf 115,09 USD zu. Bei 114,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 235.150 ExxonMobil-Aktien.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,34 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ExxonMobil-Aktie 14,98 Prozent sinken.

Für ExxonMobil-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,00 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 90,09 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 78,96 Mrd. USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 24.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

