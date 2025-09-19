ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei ExxonMobil am Abend zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von ExxonMobil. Zuletzt stieg die ExxonMobil-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 117,52 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die ExxonMobil-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 117,52 USD zu. Der Kurs der ExxonMobil-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 118,36 USD zu. Bei 116,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 1.277.144 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Bei 126,34 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,51 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Derzeit notiert die ExxonMobil-Aktie damit 20,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

ExxonMobil-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,00 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der ExxonMobil-Aktie wird bei 105,00 USD angegeben.

Am 01.08.2025 legte ExxonMobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 78,96 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90,09 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 24.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

