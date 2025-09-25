ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei ExxonMobil am Freitagnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 117,32 USD.

Die ExxonMobil-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 117,32 USD. Zwischenzeitlich stieg die ExxonMobil-Aktie sogar auf 117,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 116,00 USD. Der Tagesumsatz der ExxonMobil-Aktie belief sich zuletzt auf 479.815 Aktien.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 126,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,69 Prozent. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 97,81 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,63 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für ExxonMobil-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,00 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 105,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ExxonMobil am 01.08.2025. Das EPS belief sich auf 1,64 USD gegenüber 2,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 78,96 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ExxonMobil 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ExxonMobil ein EPS in Höhe von 6,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

