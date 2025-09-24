DAX23.554 -0,5%ESt505.447 -0,3%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.057 -0,1%Nas22.402 -0,4%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1674 -0,6%Öl68,69 -0,6%Gold3.734 -0,1%
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Wall Street tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, Droneshield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Delta-Aktie tiefer: Fluglinie rüstet APU-Hilfsturbinen bei ihren Airbus-A320-Jets nach
Richtungssuche setzt sich fort: DAX am Donnerstag im Rückwärtsgang
Profil
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei ExxonMobil am Donnerstagnachmittag zu

25.09.25 16:11 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei ExxonMobil am Donnerstagnachmittag zu

Die Aktie von ExxonMobil zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von ExxonMobil zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 114,73 USD.

Das Papier von ExxonMobil legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 114,73 USD. Zwischenzeitlich stieg die ExxonMobil-Aktie sogar auf 115,48 USD. Bei 115,26 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 293.685 ExxonMobil-Aktien.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 126,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 97,81 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 14,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,84 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,00 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,00 USD.

Am 01.08.2025 lud ExxonMobil zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,64 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 90,09 Mrd. USD gelegen.

ExxonMobil wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Rob Crandall / Shutterstock.com

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

mehr Analysen