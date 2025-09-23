ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Mittwochabend gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von ExxonMobil. Zuletzt wies die ExxonMobil-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 115,24 USD nach oben.
Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 115,24 USD. Zwischenzeitlich stieg die ExxonMobil-Aktie sogar auf 115,75 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 114,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 704.461 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.
Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ExxonMobil-Aktie somit 8,79 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 3,84 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,00 USD je ExxonMobil-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,00 USD.
ExxonMobil gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
ExxonMobil dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je ExxonMobil-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,70 USD fest.
Exxon Mobil-Aktie gibt ab: Europäische Plastikrecycling-Projekte wegen EU gestoppt
TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?
Chevron-Aktie dennoch tiefer: Chevron verdient mehr als gedacht
