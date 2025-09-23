ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil tendiert am Nachmittag fester

ExxonMobil im Blick

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die ExxonMobil-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 115,25 USD.

Das Papier von ExxonMobil legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 115,25 USD. Den Tageshöchststand markierte die ExxonMobil-Aktie bei 115,25 USD. Mit einem Wert von 114,57 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 232.264 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,34 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ExxonMobil-Aktie somit 8,78 Prozent niedriger. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ExxonMobil-Aktie 15,13 Prozent sinken.

Nach 3,84 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,00 USD je ExxonMobil-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 105,00 USD an.

Am 01.08.2025 äußerte sich ExxonMobil zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 24.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von ExxonMobil veröffentlicht werden.

Experten taxieren den ExxonMobil-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,70 USD je Aktie.

