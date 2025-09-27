ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil wird am Montagnachmittag ausgebremst
Die Aktie von ExxonMobil gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 115,36 USD.
Der ExxonMobil-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 115,36 USD. Die ExxonMobil-Aktie gab in der Spitze bis auf 115,16 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 115,98 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 384.361 ExxonMobil-Aktien.
Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 126,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 97,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ExxonMobil-Aktie 17,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten ExxonMobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,00 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.
ExxonMobil veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. ExxonMobil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 90,09 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 78,96 Mrd. USD.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 24.10.2025 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je ExxonMobil-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,70 USD fest.
Redaktion finanzen.net
