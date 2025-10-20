ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil reagiert am Abend positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von ExxonMobil. Zuletzt wies die ExxonMobil-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 112,38 USD nach oben.
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von ExxonMobil zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 112,38 USD. In der Spitze legte die ExxonMobil-Aktie bis auf 113,15 USD zu. Mit einem Wert von 112,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 536.335 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.
Am 23.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,21 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ExxonMobil-Aktie. Bei 97,81 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,96 Prozent würde die ExxonMobil-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
ExxonMobil-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,00 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.
ExxonMobil ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 2,14 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 90,09 Mrd. USD gelegen.
Die ExxonMobil-Bilanz für Q3 2025 wird am 31.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 30.10.2026.
Von Analysten wird erwartet, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
