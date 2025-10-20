DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.345 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas23.005 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,77 -0,9%Gold4.349 +2,3%
ExxonMobil im Fokus

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken ExxonMobil am Montagnachmittag ins Plus

20.10.25 16:08 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken ExxonMobil am Montagnachmittag ins Plus

Die Aktie von ExxonMobil zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von ExxonMobil zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 112,53 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
96,50 EUR 0,75 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die ExxonMobil-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 112,53 USD zu. Die ExxonMobil-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 113,15 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 112,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 210.972 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Am 23.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,21 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der ExxonMobil-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,81 USD ab. Abschläge von 13,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,00 USD, nach 3,84 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die ExxonMobil-Aktie im Durchschnitt mit 105,00 USD.

Am 01.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 78,96 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 31.10.2025 vorlegen. Am 30.10.2026 wird ExxonMobil schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der ExxonMobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

In eigener Sache

