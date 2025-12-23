EZB: Inflationserwartungen der Konsumenten unverändert

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind im November unverändert geblieben. Wie aus der jüngsten Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, erwarteten die Konsumenten wie im Oktober, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 2,8 Prozent steigen werden. Die Erwartungen auf Sicht von drei und fünf Jahren blieben ebenfalls unverändert bei 2,5 und 2,2 Prozent.

Die Konsumenten rechneten zudem weiterhin damit, dass ihre Einkommen in den nächsten zwölf Monaten um 1,2 Prozent steigen werden. Die Erwartung für das nominale Ausgabenwachstum in den nächsten zwölf Monaten sank auf 3,4 (Oktober: 3,5) Prozent.

Die wirtschaftliche Lage im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Konsumenten in den nächsten zwölf Monaten eintrüben. Sie rechneten weiterhin mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,3 (1,1) Prozent und sahen die Arbeitslosenquote bei 10,9 (11,0) Prozent.

January 08, 2026