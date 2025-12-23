DAX25.116 ±-0,0%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -2,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.048 -1,4%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,47 +0,1%Gold4.431 -0,6%
EZB: Inflationserwartungen der Konsumenten unverändert

08.01.26 09:59 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind im November unverändert geblieben. Wie aus der jüngsten Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, erwarteten die Konsumenten wie im Oktober, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 2,8 Prozent steigen werden. Die Erwartungen auf Sicht von drei und fünf Jahren blieben ebenfalls unverändert bei 2,5 und 2,2 Prozent.

Die Konsumenten rechneten zudem weiterhin damit, dass ihre Einkommen in den nächsten zwölf Monaten um 1,2 Prozent steigen werden. Die Erwartung für das nominale Ausgabenwachstum in den nächsten zwölf Monaten sank auf 3,4 (Oktober: 3,5) Prozent.

Die wirtschaftliche Lage im Euroraum wird sich nach Einschätzung der Konsumenten in den nächsten zwölf Monaten eintrüben. Sie rechneten weiterhin mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,3 (1,1) Prozent und sahen die Arbeitslosenquote bei 10,9 (11,0) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 04:00 ET (09:00 GMT)