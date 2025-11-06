DAX24.005 -0,2%Est505.659 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 -3,5%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.097 -1,4%Euro1,1533 +0,3%Öl64,01 +0,7%Gold4.012 +0,8%
Fahrzeugschein jetzt auch in der App

06.11.25 13:30 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Autobesitzer können den kleinen grünen Fahrzeugschein aus Papier künftig zu Hause lassen. Ab sofort besteht die Möglichkeit, ihn über eine App ins Smartphone zu laden und digital mitzuführen. Bei Kontrollen wird dies anerkannt.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, Digitalminister Karsten Wildberger (beide CDU) und der Präsident des Kraftfahrt-Bundesamtes Richard Damm, gaben in Berlin den offiziellen Startschuss. Mit der digitalen Lösung werde der Alltag der Menschen vereinfacht und die Verwaltung von Fahrzeugpapieren modernisiert.

Wer den Smartphone-Fahrzeugschein nutzen will, braucht die i-Kfz-App vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), die nach einer Testphase jetzt allgemein für iPhones und Android verfügbar ist. Den Fahrzeugschein dort einzustellen geht schnell: Nötig sind nur die Eingabe des Kennzeichens und der Identitätsnachweis über den Personalausweis mit Onlinefunktion mit dazugehöriger PIN, der bei der Einrichtung ans Smartphone gehalten werden muss. Alternativ ist auch die Einrichtung per QR-Code bei der Zulassung des Autos vor Ort oder online möglich./jr/DP/jha