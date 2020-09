Tim Cook von neuem Arbeitsmodell begeistert: Was nach Corona bei Apple anders sein wird, als vor der Pandemie

• Zahlreiche Apple-Mitarbeiter weiter im Homeoffice• Apple-Chef überrascht von Erfolg des Modells• Mittelfristig soll Rückkehr in Büros ermöglicht werdenHomeoffice hat in den vergangenen Jahren in die Arbeitswelt zwar immer mehr Einzug gehalten, einen Schub hat das Konzept des Remote-Arbeiten allerdings erst durch die Corona-Pandemie erfahren. Erst, als Arbeitgeber sich gezwungen sahen, Konzepte zu erstellen, in denen die Sicherstellung des Geschäftsbetriebs unter Pandemiebedingungen im Fokus stand, wurde Homeoffice einer breiten Masse der Angestellten weltweit zugänglich gemacht. Auch bei Apple wurde zu großen Teilen auf Fernarbeit umgestellt - mit offenbar überraschend positivem Ergebnis.

Tim Cook rechnet mit Fortsetzung des Trends

In einem Interview im Rahmen des virtuell stattgefundenen Atlantic Festival hat Apple-Chef Tim Cook seine Angestellten gelobt. Er zeigte sich "beeindruckt von der Fähigkeit der Mitarbeiter, aus der Ferne zu arbeiten". Apple habe es geschafft, Produkte zu entwickeln, darunter neue Apple Watches und iPads, die in diesem Jahr pünktlich auf den Markt kommen - und das, obwohl ein Großteil der Apple-Angestellten aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht aus dem Büro heraus arbeiten konnte.

Vor diesem Hintergrund glaube er nicht, dass "Apple zu dem zurückkehren wird, das vorher war, weil wir festgestellt haben, dass einige Dinge virtuell wirklich gut funktionieren", so der Apple-Chef weiter.

Einige Probleme virtuell nicht lösbar

Doch komplett auf physische Präsenz verzichten zu können, hält Cook dennoch für utopisch. Fernarbeit sei eben nicht das gleiche, als wäre man physisch zusammen, betonte er. Insbesondere der kreative Aspekt könnte darunter leiden, dass Menschen sich nicht mehr regelmäßig persönlich im Büro zusammenfinden. Die Arbeit im Büro sporne Kreativität an, beispielsweise bei spontanen Besprechungen, fügte er hinzu.

Zum bisherigen Zeitpunkt seien erst zehn bis 15 Prozent der Apple-Mitarbeiter wieder in ihre Büros zurückgekehrt, auch er selbst nutze seine Räumlichkeiten in Cupertino nur teilweise. Eine Rückkehr zusätzlicher Arbeitskräfte in den Apple Campus hänge insbesondere vom Erfolg eines Impfstoffes und etwaiger Virenmedikamente ab, so Cook weiter. Bis 2021 könnten die Mitarbeiter zunächst weiter im Homeoffice bleiben, erklärte er mit Blick auf die kommenden Monate.

Bei der Wiedereröffnung der Firmenbüros werde man ein ähnliches System anwenden, wie bei der Wiedereröffnung der Apple-Stores. Dort habe man das "Akkordeon"-Prinzip genutzt, bei Bedarf flexibel reagiert und Stores geschlossen oder geöffnet, jeweils auf Basis der aktuellen Informationen.



