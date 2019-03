T-Mobile regelt CFO-Weggang nach Fusion mit Sprint

Dieser wird das Unternehmen nach dem geplanten Zusammenschluss mit Sprint Corp. verlassen.

Nach den bei der US-Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen wird Carters letzter Tag bei der T-Mobile US Inc. einer von drei Terminen sein, je nachdem, was zuerst eintrifft: Ende 2019 oder 20 Tage nach dem ersten Quartalsbericht des fusionierten Unternehmens oder 20 Tage nach der Absage der Transaktion.

Analysten hatte im September über den Zeitpunkt von Carters Weggang spekuliert. Damals hatte die Deutsche Telekom- T-Mobile angekündigt, dass Sunit Patel in das Unternehmen eintreten würde, um die geplante Integration mit Sprint zu leiten. Patel war zuvor Chief Financial Officer bei Centurylink Inc.

T-Mobile kündigte im vergangenen Jahr den Erwerb von Sprint für 26 Milliarden US-Dollar an. Das fusionierte Unternehmen soll T-Mobile heißen und von T-Mobile-CEO John Legere geleitet werden. Es ist in der jüngeren Vergangenheit der dritte Versuch eines Zusammenschlusses der beiden Rivalen.

Nach den eingereichten Unterlagen, erhöht sich Carters Grundgehalt auf 950.000 US-Dollar, unter anderem durch Änderungen in seiner Vergütung. Carter ist seit April 2013 CFO. Zuvor war er von März 2005 bis 2013 CFO der MetroPCS Communications Inc., die von T-Mobile US übernommen wurde.

NEW YORK (Dow Jones)

