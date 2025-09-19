DAX23.474 -0,7%ESt505.431 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.257 -0,1%Nas22.673 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1764 +0,2%Öl66,26 -0,6%Gold3.720 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Porsche PAG911 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Porsche Automobil vz. PAH003 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Apple 865985 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Aktie im Blick

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

22.09.25 16:11 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 11,62 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,75 EUR -0,08 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Ford Motor-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 11,62 USD. Bei 11,65 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Ford Motor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,58 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 11,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 688.782 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 11,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. Bei 8,45 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 37,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,669 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,780 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,00 USD.

Am 30.07.2025 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 50,18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ford Motor einen Umsatz von 47,81 Mrd. USD eingefahren.

Ford Motor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Ford-Aktie schwächelt: Sparkurs wird verschärft - bis zu 1.000 Stellen in Köln gestrichen

S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ford Motor von vor 10 Jahren bedeutet

Tesla-Aktie vor Crash? Deshalb könnte der 30. September ein Wendepunkt sein

In eigener Sache

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Ford Motor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ford Motor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Darren Brode / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ford Motor Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen