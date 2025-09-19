Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 11,62 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der Ford Motor-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 11,62 USD. Bei 11,65 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Ford Motor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,58 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 11,59 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 688.782 Ford Motor-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 11,99 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. Bei 8,45 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 37,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,669 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,780 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,00 USD.

Am 30.07.2025 hat Ford Motor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 50,18 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ford Motor einen Umsatz von 47,81 Mrd. USD eingefahren.

Ford Motor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 präsentieren.

In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Ford-Aktie schwächelt: Sparkurs wird verschärft - bis zu 1.000 Stellen in Köln gestrichen

S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ford Motor von vor 10 Jahren bedeutet

Tesla-Aktie vor Crash? Deshalb könnte der 30. September ein Wendepunkt sein