Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Freitagabend vermehrt von Ford Motor
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 11,62 USD.
Die Ford Motor-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 11,62 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Ford Motor-Aktie bei 11,59 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,76 USD. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.781.598 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 11,99 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,18 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,45 USD am 10.04.2025. Derzeit notiert die Ford Motor-Aktie damit 37,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,662 USD. Im Vorjahr hatte Ford Motor 0,780 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Ford Motor-Aktie wird bei 7,00 USD angegeben.
Ford Motor ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,46 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 47,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Ford Motor-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,18 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Ford-Aktie schwächelt: Sparkurs wird verschärft - bis zu 1.000 Stellen in Köln gestrichen
S&P 500-Papier Ford Motor-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Ford Motor von vor 10 Jahren bedeutet
Tesla-Aktie vor Crash? Deshalb könnte der 30. September ein Wendepunkt sein
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.2021
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|22.01.2021
|Ford Motor overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.2020
|Ford Motor buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.10.2017
|Ford Motor Buy
|Standpoint Research
|03.02.2017
|Ford Motor overweight
|Barclays Capital
|15.04.2025
|Ford Motor Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2023
|Ford Motor Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.2020
|Ford Motor Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.03.2020
|Ford Motor Neutral
|UBS AG
|25.07.2019
|Ford Motor Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.2022
|Ford Motor Sell
|UBS AG
|09.11.2018
|Ford Motor Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.2010
|Ford Motor "underperform"
|Credit Suisse Group
|02.06.2010
|Ford Motor "underperform"
|Credit Suisse Group
|31.05.2010
|Ford Motor "sell"
|Citigroup Corp.
