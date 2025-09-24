DAX23.554 -0,5%ESt505.447 -0,3%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.057 -0,1%Nas22.402 -0,4%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1674 -0,6%Öl68,69 -0,6%Gold3.734 -0,1%
Aktienentwicklung

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Ford Motor

25.09.25 16:11 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Ford Motor

Die Aktie von Ford Motor gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Ford Motor gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 11,42 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,78 EUR 0,05 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ford Motor-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 11,42 USD. In der Spitze fiel die Ford Motor-Aktie bis auf 11,38 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.525.066 Ford Motor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 11,99 USD markierte der Titel am 29.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ford Motor-Aktie somit 4,75 Prozent niedriger. Bei 8,45 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 26,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Ford Motor-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,780 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,669 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Ford Motor am 30.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,46 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50,18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Ford Motor wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,18 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Ford-Aktie unbeeindruckt: Langjährige Betriebsräte treten zurück

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ford Motor von vor einem Jahr abgeworfen

Ford-Aktie schwächelt: Sparkurs wird verschärft - bis zu 1.000 Stellen in Köln gestrichen

Bildquellen: Darren Brode / Shutterstock.com

mehr Analysen