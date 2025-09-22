Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Mittwochabend mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Ford Motor. Die Ford Motor-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 11,61 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für die Ford Motor-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 11,61 USD. In der Spitze büßte die Ford Motor-Aktie bis auf 11,60 USD ein. Bei 11,73 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Ford Motor-Aktien beläuft sich auf 3.579.703 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 11,99 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 3,32 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ford Motor-Aktie derzeit noch 27,23 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,780 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,669 USD belaufen. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Ford Motor veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ford Motor ebenfalls 0,46 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 50,18 Mrd. USD gegenüber 47,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Ford Motor-Gewinn in Höhe von 1,18 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

