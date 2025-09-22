Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Ford Motor. Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 11,78 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ford Motor nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 11,78 USD. Die Ford Motor-Aktie legte bis auf 11,82 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 11,73 USD. Bisher wurden heute 611.536 Ford Motor-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,99 USD) erklomm das Papier am 29.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,83 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 28,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Ford Motor-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,780 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,669 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,00 USD für die Ford Motor-Aktie.

Ford Motor ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 50,18 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte Ford Motor Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ford Motor einen Gewinn von 1,18 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ford Motor-Aktie

Ford-Aktie unbeeindruckt: Langjährige Betriebsräte treten zurück

S&P 500-Titel Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ford Motor von vor einem Jahr abgeworfen

Ford-Aktie schwächelt: Sparkurs wird verschärft - bis zu 1.000 Stellen in Köln gestrichen