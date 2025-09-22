DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.279 -0,2%Nas22.575 -0,9%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1813 +0,1%Öl67,58 +1,5%Gold3.779 +0,9%
Kurs der Ford Motor

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor zeigt sich am Abend freundlich

23.09.25 20:24 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor zeigt sich am Abend freundlich

Die Aktie von Ford Motor gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Ford Motor-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 11,74 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,74 EUR -0,06 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 11,74 USD. In der Spitze legte die Ford Motor-Aktie bis auf 11,93 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,71 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.596.800 Ford Motor-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,99 USD. Dieser Kurs wurde am 29.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ford Motor-Aktie. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ford Motor-Aktie mit einem Verlust von 28,07 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,669 USD. Im Vorjahr erhielten Ford Motor-Aktionäre 0,780 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,00 USD.

Am 30.07.2025 äußerte sich Ford Motor zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ford Motor ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,46 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 50,18 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 47,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Ford Motor veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Ford Motor-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,18 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Ford Motor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

mehr Analysen