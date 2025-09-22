DAX23.639 +0,5%ESt505.481 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.525 +0,3%Nas22.730 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1790 -0,1%Öl67,90 +2,0%Gold3.778 +0,8%
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
Ford Motor im Fokus

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor tendiert am Nachmittag nordwärts

23.09.25 16:10 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Ford Motor zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ford Motor zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,5 Prozent auf 11,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,74 EUR -0,06 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr sprang die Ford Motor-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 11,84 USD zu. Bei 11,84 USD markierte die Ford Motor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,71 USD. Von der Ford Motor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.054.366 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,99 USD erreichte der Titel am 29.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ford Motor-Aktie. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Ford Motor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,780 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,669 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 7,00 USD aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent auf 50,18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Ford Motor wird am 22.10.2025 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Ford Motor-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,18 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: suriya silsaksom / Shutterstock.com

Analysen zu Ford Motor Co.

DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.03.2021Ford Motor overweightBarclays Capital
22.01.2021Ford Motor overweightJP Morgan Chase & Co.
18.06.2020Ford Motor buyJefferies & Company Inc.
04.10.2017Ford Motor BuyStandpoint Research
03.02.2017Ford Motor overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.04.2025Ford Motor HoldDeutsche Bank AG
31.07.2023Ford Motor HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2020Ford Motor NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2020Ford Motor NeutralUBS AG
25.07.2019Ford Motor Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10.10.2022Ford Motor SellUBS AG
09.11.2018Ford Motor SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
02.06.2010Ford Motor "underperform"Credit Suisse Group
31.05.2010Ford Motor "sell"Citigroup Corp.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ford Motor Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
