DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
BYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel
Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt
Ford Motor im Fokus

Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor verbilligt sich am Donnerstagabend

25.09.25 20:24 Uhr
Ford Motor Aktie News: S&P 500 Aktie Ford Motor verbilligt sich am Donnerstagabend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Ford Motor. Zuletzt fiel die Ford Motor-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 11,53 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ford Motor Co.
9,85 EUR 0,12 EUR 1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Ford Motor-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 11,53 USD abwärts. In der Spitze büßte die Ford Motor-Aktie bis auf 11,38 USD ein. Bei 11,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 4.060.018 Ford Motor-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.08.2025 bei 11,99 USD. Der aktuelle Kurs der Ford Motor-Aktie ist somit 3,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 8,45 USD. Abschläge von 26,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Ford Motor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,780 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,669 USD. Analysten bewerten die Ford Motor-Aktie im Durchschnitt mit 7,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ford Motor am 30.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,46 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 50,18 Mrd. USD gegenüber 47,81 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Ford Motor am 22.10.2025 präsentieren.

In der Ford Motor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,18 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen