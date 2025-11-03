DAX24.170 +0,9%Est505.694 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1514 -0,2%Öl64,74 -0,5%Gold3.998 -0,1%
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Formycon im Blick

Formycon Aktie News: Formycon am Montagvormittag mit Aufschlag

03.11.25 09:22 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon am Montagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Formycon gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Formycon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 22,35 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
22,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 22,35 EUR zu. Die Formycon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,35 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.208 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 64,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 188,14 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 14,18 Prozent sinken.

Für Formycon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie aus.

Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -2,622 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert

Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

Nachrichten zu Formycon AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
