Formycon Aktie News: Formycon am Montagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Formycon gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Formycon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 22,35 EUR.

Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 22,35 EUR zu. Die Formycon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,35 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.208 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 64,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 188,14 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 14,18 Prozent sinken.

Für Formycon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie aus.

Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -2,622 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

