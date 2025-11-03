Formycon Aktie News: Formycon am Montagvormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Formycon gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Formycon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 22,35 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 22,35 EUR zu. Die Formycon-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,35 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.208 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 64,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 188,14 Prozent Plus fehlen der Formycon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Formycon-Aktie 14,18 Prozent sinken.
Für Formycon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie aus.
Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,34 Mio. EUR umgesetzt worden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Formycon einen Verlust von -2,622 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie
Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert
Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt
Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an
Ausgewählte Hebelprodukte auf Formycon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Formycon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Formycon AG
Analysen zu Formycon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Formycon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen