Formycon Aktie News: Formycon am Mittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Formycon. Der Formycon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 22,10 EUR.

Die Formycon-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 22,10 EUR. Die Formycon-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,80 EUR nach. Bei 22,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.686 Formycon-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 191,40 Prozent könnte die Formycon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 19,18 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Formycon-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Formycon-Aktie wird bei 41,75 EUR angegeben.

Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Formycon-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,622 EUR je Formycon-Aktie belaufen.

