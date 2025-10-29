Formycon Aktie News: Formycon am Mittwochvormittag gefragt

Formycon im Fokus

Die Aktie von Formycon gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Formycon-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 23,10 EUR.

Die Formycon-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 23,10 EUR. Der Kurs der Formycon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,60 EUR zu. Bei 22,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 4.205 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 64,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 178,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Formycon-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Mit Abgaben von 16,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Formycon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Formycon ebenfalls -0,04 EUR je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Formycon mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 13.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2025 -2,622 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert

Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an