Formycon Aktie News: Formycon am Montagmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Formycon. Zuletzt fiel die Formycon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,45 EUR ab.

Der Formycon-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:39 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 22,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der Formycon-Aktie ging bis auf 22,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.098 Formycon-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 64,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 186,86 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Derzeit notiert die Formycon-Aktie damit 17,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Formycon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 hat Formycon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2016 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umgesetzt.

Formycon dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Am 10.11.2026 wird Formycon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Formycon 2025 einen Verlust in Höhe von -2,622 EUR ausweisen wird.

