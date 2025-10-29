Formycon Aktie News: Formycon am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Formycon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Formycon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 22,35 EUR ab.

Um 15:50 Uhr fiel die Formycon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 22,35 EUR ab. In der Spitze fiel die Formycon-Aktie bis auf 22,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.512 Formycon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,40 EUR erreichte der Titel am 10.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Formycon-Aktie ist somit 188,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Mit Abgaben von 14,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Formycon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Formycon-Aktie wird bei 41,75 EUR angegeben.

Am 19.05.2016 legte Formycon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2016 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Formycon Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 10.11.2026 wird Formycon schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,622 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert

Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an