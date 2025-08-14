DAX24.293 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.849 -0,2%Nas21.134 -0,2%Bitcoin97.410 -0,7%Euro1,1603 -0,4%Öl67,27 +0,3%Gold3.340 -0,2%
Formycon Aktie News: Formycon gibt am Donnerstagnachmittag ab

21.08.25 16:11 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon gibt am Donnerstagnachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Formycon. Zuletzt ging es für die Formycon-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 24,25 EUR.

Formycon AG
24,20 EUR -0,35 EUR -1,43%
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 24,25 EUR. Der Kurs der Formycon-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,90 EUR nach. Bei 24,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 16.921 Formycon-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 64,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 165,57 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 19,18 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,91 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,75 EUR aus.

Formycon ließ sich am 19.05.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Formycon hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,04 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Formycon im vergangenen Quartal 6,34 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Formycon 6,34 Mio. EUR umsetzen können.

Die Formycon-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2028 1,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Formycon AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
10.07.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
27.06.2025Formycon BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
