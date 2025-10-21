Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagmittag im Aufwind

Formycon im Fokus

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 23,95 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 23,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Formycon-Aktie bei 24,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,95 EUR. Bisher wurden heute 11.046 Formycon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 168,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 24,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 legte Formycon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2016 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,34 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,34 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,267 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

