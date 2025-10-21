DAX24.306 +0,2%Est505.692 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1621 -0,2%Öl61,47 +0,9%Gold4.263 -2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA thyssenkrupp 750000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX leicht im Plus -- Partnerschaft von ams und Meta? -- Netflix vor Bilanz -- Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon im Fokus
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Formycon im Fokus

Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagmittag im Aufwind

21.10.25 12:05 Uhr
Formycon Aktie News: Formycon am Dienstagmittag im Aufwind

Die Aktie von Formycon gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 23,95 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
23,75 EUR 0,25 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 23,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Formycon-Aktie bei 24,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,95 EUR. Bisher wurden heute 11.046 Formycon-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 64,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 168,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Formycon-Aktie 24,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 legte Formycon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2016 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,34 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,34 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Formycon rechnen Experten am 10.11.2026.

In der Formycon-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,267 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert

Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

Ausgewählte Hebelprodukte auf Formycon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Formycon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu Formycon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Formycon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen