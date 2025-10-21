DAX24.296 +0,2%Est505.681 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.964 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1606 -0,4%Öl60,64 -0,5%Gold4.135 -5,1%
Kurs der Formycon

Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Nachmittag ins Plus

21.10.25 16:08 Uhr
Formycon Aktie News: Anleger schicken Formycon am Nachmittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Formycon. Das Papier von Formycon konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 23,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
23,80 EUR 0,30 EUR 1,28%
Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Formycon zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 23,85 EUR. Bei 24,50 EUR markierte die Formycon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,95 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.502 Formycon-Aktien.

Bei 64,40 EUR markierte der Titel am 10.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 170,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 19,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 19,58 Prozent würde die Formycon-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Formycon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Formycon gewährte am 19.05.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2016 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Mit einem Umsatz von 6,34 Mio. EUR, gegenüber 6,34 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 10.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Formycon 2025 einen Verlust in Höhe von -2,267 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

