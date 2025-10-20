Formycon Aktie News: Formycon am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Formycon zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Formycon-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 23,80 EUR.

Das Papier von Formycon konnte um 15:43 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 23,80 EUR. Kurzfristig markierte die Formycon-Aktie bei 23,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.289 Stück gehandelt.

Am 10.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 64,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 170,59 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Formycon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 41,75 EUR für die Formycon-Aktie aus.

Am 19.05.2016 lud Formycon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2016 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Formycon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Formycon möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2025 -2,267 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

