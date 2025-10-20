DAX24.060 +1,0%Est505.649 +0,7%MSCI World4.307 +0,2%Top 10 Crypto15,28 +2,8%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1664 ±0,0%Öl60,89 -0,7%Gold4.260 +0,2%
Kursverlauf

Formycon Aktie News: Formycon legt am Vormittag zu

20.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Formycon zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Formycon-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 23,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
23,55 EUR 0,10 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Formycon-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 23,40 EUR. Die Formycon-Aktie legte bis auf 23,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 23,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 784 Stück gehandelt.

Bei 64,40 EUR markierte der Titel am 10.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 175,21 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 19,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Formycon-Aktie derzeit noch 18,03 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Formycon-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 41,75 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Formycon am 19.05.2016. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Formycon ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,04 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Formycon mit einem Umsatz von insgesamt 6,34 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Formycon wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Formycon die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,267 EUR je Formycon-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert

Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

