Formycon im Fokus

Formycon Aktie News: Formycon verbilligt sich am Mittwochvormittag

22.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 23,70 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
23,70 EUR -0,05 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Formycon gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 23,70 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Formycon-Aktie bis auf 23,65 EUR. Bei 24,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Formycon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 783 Stück gehandelt.

Am 10.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,40 EUR an. Gewinne von 171,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Formycon-Aktie liegt somit 23,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Formycon-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Formycon-Aktie bei 41,75 EUR.

Am 19.05.2016 legte Formycon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2016 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,34 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,34 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Formycon am 13.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 0,140 EUR je Aktie in den Formycon-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Analysen zu Formycon AG

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Formycon BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025Formycon OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025Formycon BuyWarburg Research
