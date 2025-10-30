Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagvormittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 22,35 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Formycon-Aktie musste um 09:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 22,35 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Formycon-Aktie bei 22,20 EUR. Bei 22,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.164 Formycon-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.01.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Formycon-Aktie 188,14 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,18 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,75 EUR je Formycon-Aktie an.
Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 6,34 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formycon 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Formycon möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2025 -2,622 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie
Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert
Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt
Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an
Ausgewählte Hebelprodukte auf Formycon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Formycon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Formycon AG
Analysen zu Formycon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|Formycon Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Formycon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen