Formycon Aktie News: Formycon am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

30.10.25 09:22 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Formycon. Die Formycon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 22,35 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Formycon AG
22,25 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Formycon-Aktie musste um 09:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 22,35 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Formycon-Aktie bei 22,20 EUR. Bei 22,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.164 Formycon-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 64,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.01.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Formycon-Aktie 188,14 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,18 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Formycon-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,75 EUR je Formycon-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Formycon am 19.05.2016. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig standen 6,34 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Formycon 6,34 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Formycon möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Formycon im Jahr 2025 -2,622 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Formycon-Aktie

Formycon-Aktie profitiert: Weiteres Geld aus Vermarktung von Eylea-Biosimilar gesichert

Formycon-Aktie mit Kurssprung: Patentstreit zu Eylea-Biosimilar in USA beigelegt

Formycon-Aktie zieht an: Vertriebsvereinbarung für Eylea-Biosimilar treibt an

