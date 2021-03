AstraZeneca-Aktie dennoch leichter: WHO empfiehlt vorerst weiter Corona-Impfung mit AstraZeneca-Vakzin

"Die WHO ist der Meinung, dass die Vorteile die Risiken überwiegen", teilte die Organisation am Mittwoch in Genf mit.

AstraZeneca ist der bislang wichtigste Impfstoff, auf den auch die gemeinsame Impfinitiative Covax unter dem Dach der WHO setzt. Sie hilft dabei, Länder in aller Welt mit Impfstoff zu versorgen.

Deutschland und zahlreiche andere Staaten haben die Impfung mit dem AstraZeneca-Stoff vorerst ausgesetzt, weil mehrere Fälle mit Thrombosen (Blutgerinnseln) in den Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zur Impfung gemeldet wurden.

Die WHO betont jetzt, dass eine Impfung gegen Covid-19 keine Krankheiten oder Todesfälle durch andere Ursachen reduziere. Thrombosen (Blutgerinnsel) passierten häufig. "Venöse Thromboembolien gehören zu den häufigsten Herz-Kreislauferkrankungen weltweit", so die WHO.

Es sei Routine, mögliche Zwischenfälle bei Impfkampagnen zu registrieren und zu untersuchen. Das zeige, dass die Überwachungssysteme funktionierten. Zwischenfälle in zeitlicher Nähe zu einer Impfung bedeuteten aber nicht zwangsläufig, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen beidem bestehe.

Die WHO sei in ständigem Kontakt mit der Europäischen Arzneimittelagentur EMA und andere Regulierungsbehörden über die Sicherheit von Covid-19-Impfstoffen. Der Impfrat, der die WHO zu Impfstoffsicherheit berät, prüfe zurzeit alle vorhandenen Studien und Angaben. Sobald dies abgeschlossen sei, werde die WHO erneut informieren.

Kate O'Brien, Leiterin der Impfabteilung bei der WHO, sagte, wenn Impfstoffe eine Notfallzulassung der WHO hätten, heiße dies, sie erfüllen alle gängigen Standards zur Sicherheit, Wirksamkeit und Qualität. AstraZeneca hat neben dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer eine Notfallzulassung. Frankreichs Premier würde sich mit AstraZeneca impfen lassen Frankreichs Premierminister Jean Castex würde sich mit AstraZeneca impfen lassen, wenn die Europäische Arzneimittelagentur wieder grünes Licht für den Impfstoff gibt. "Bisher hatte ich mir vorgenommen, mich impfen zu lassen, wenn ich an der Reihe bin, und keinen Freifahrtschein zu bekommen", sagte der 55-Jährige am Mittwochabend dem Sender BFM TV. Angesichts dessen, was gerade mit AstraZeneca passiere, sei es aber vernünftig, sich sehr schnell impfen zu lassen, um den Menschen ein Gefühl der Sicherheit zu geben, so Castex weiter.

Deutschland und zahlreiche andere EU-Staaten wie Frankreich hatten die Impfungen mit dem Corona-Impfstoff von AstraZeneca zuletzt ausgesetzt. Hintergrund waren Berichte über Blutgerinnsel in zeitlichem Zusammenhang mit dem Impfprozess. Sobald die Aussetzung aufgehoben sei, werde er sich mit AstraZeneca impfen lassen, betonte Castex auch bei Twitter. Mit Blick auf Verzögerung bei Impfstofflieferungen sagte der Regierungschef an die Europäische Union gerichtet: "Europa muss Zähne zeigen." Die Verzögerungen seien nicht normal, Europa müsse sicherstellen, dass die Labore die vertraglichen Verpflichtungen einhielten.

Castex betonte außerdem, dass strengere Maßnahmen für den Großraum Paris auf dem Tisch lägen. Die Situation dort sei "besorgniserregend und kritisch". Die Stadt Paris hatte sich zuletzt gegen einen Wochenend-Lockdown gesträubt. Dieser gilt in Nizza und Dunkerque (Dünkirchen). Es gebe keinen Grund, warum dort nicht auch Maßnahmen ergriffen werden sollten, die auch anderswo angewendet würden, sagte Castex mit Blick auf den Großraum Paris.

Präsident Emmanuel Macron hatte vor einem Jahr den ersten strengen Lockdown in Frankreich verhängt. Das Land, in dem rund 67 Millionen Menschen leben, ist schwer von der Corona-Pandemie getroffen. Mehr als 91 000 Tote wurden bisher im Zusammenhang mit Corona registriert.

Von der Leyen kritisiert AstraZeneca wegen Lieferschwierigkeiten

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat den Pharmakonzern AstraZeneca wegen der Lieferschwierigkeiten seines Corona-Impfstoffs kritisiert. Die Firma werde im zweiten Quartal nach derzeitigen Angaben nur etwa 70 Millionen Dosen liefern, sagte die deutsche Politikerin am Mittwoch in Brüssel. "Das sind erheblich weniger als die 180 Millionen, die sie vertraglich zugesagt haben, zu liefern." Bei AstraZeneca sei noch "viel Luft nach oben".

An dem Ziel, dass bis Ende des Sommers 70 Prozent der Erwachsenen in der EU vollständig geimpft sein sollen, hielt von der Leyen fest. Der Start der Impfkampagne sei zwar schwierig gewesen. Doch man habe Fortschritte gemacht. BioNTech/Pfizer und Moderna hielten ihre Lieferverträge ein.

"Jetzt müssen wir uns auf die Zeit bis zum Sommer konzentrieren", sagte von der Leyen. Die Impfstofflieferungen würden zunehmen. Bislang sind in der EU vier Impfstoffe zugelassen.

Von Biontech/Pfizer sollen von der Leyen zufolge von April bis Juni 200 Millionen Dosen und von Moderna 35 Millionen kommen. Im Laufe des Aprils komme zudem das Vakzin von Johnson & Johnson hinzu, von dem im zweiten Quartal etwa 55 Millionen Dosen erwartet würden. Anders als die anderen Impfstoffe müsse dieses Präparat nur einmal verabreicht werden.

Falls AstraZeneca seine Zusagen für das erste Quartal einhalte, würden bis Ende März von allen Herstellern 100 Millionen Dosen geliefert, sagte von der Leyen.

Von der Leyen: Ich vertraue AstraZeneca und der EMA

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihr Vertrauen in den Corona-Impfstoff bekundet. Sie erwarte von der Neubewertung durch die Europäische Arzeimittelbehörde EMA eine "sehr deutliche Aussage", sagte von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. "Ich vertraue auf AstraZeneca. Ich vertraue dem Prozess der EMA."

Deutschland und andere Staaten hatten die Vergabe des AstraZeneca-Impfstoffs ausgesetzt. Das Bundesgesundheitsministerium begründete diesen Schritt mit einer erhöhten Zahl an Hirnvenen-Thrombosen nach einer Impfung. Die EMA will am Donnerstag eine Einschätzung zu möglichen Risiken und zur weiteren Verwendung abgeben. Bislang ist die Behörde der Ansicht, dass die Vorteile des Impfstoffs die Risiken überwögen.

Boris Johnson vor Corona-Impfung: "Definitiv Oxford/AstraZeneca"

Der britische Premier will sich bei seinem bevorstehenden Impftermin mit dem heimischen Impfstoff von AstraZeneca und der Universität Oxford impfen lassen. "Das Beste, was ich über das Oxford/AstraZeneca-Impfprogramm sagen kann, ist, dass ich die Nachricht erhalten habe, dass ich selbst sehr bald meine Impfung bekomme", sagte Johnson am Mittwoch im Londoner Unterhaus. "Es wird definitiv Oxford/AstraZeneca sein", betonte der Premier. Üblicherweise können sich die Briten nicht aussuchen, welchen Impfstoff sie erhalten.

Anders als in Deutschland und mehreren anderen Ländern hat Großbritannien die Impfungen mit dem Mittel nicht pausiert, nachdem Berichte über seltene Blutgerinnsel aufgetaucht waren, die in Verbindung mit den Impfungen stehen könnten. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA prüft derzeit die aufgetretenen Fälle, betonte aber bereits, die Vorteile der Impfungen mit dem Mittel würden nach derzeitigem Stand die Risiken überwiegen. Im Vereinigten Königreich werden seit Mittwoch die Über-50-Jährigen zum Impfen eingeladen - dazu gehört auch der 56-jährige Johnson. Knapp 25 Millionen Menschen haben bereits eine erste Corona-Impfung erhalten.

